На Чернігівщині розгромили танковий підрозділ окупантів (фото)

Ворог практично був знищений.
На Чернігівщині знищили танковий підрозділ росіян, який планував безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку Києва.
Ворог практично був знищений.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту нашої рідної Чернігівської землі від "руських асвабатітелей", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Збройні Сили України у Чернігівській області знищили підрозділ 80-го полку російських окупантів.
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