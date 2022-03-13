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На Чернігівщині розгромили танковий підрозділ окупантів (фото)

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На Чернігівщині розгромили танковий підрозділ окупантів (фото)

Facebook/Оперативне командування "Північ"

Ворог практично був знищений.

На Чернігівщині знищили танковий підрозділ росіян, який планував безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку Києва. 

Ворог практично був знищений.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ". 

© Facebook/Оперативне командування
Facebook/Оперативне командування "Північ"

"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту нашої рідної Чернігівської землі від "руських асвабатітелей", - йдеться у дописі.
 
Нагадаємо, Збройні Сили України у Чернігівській області знищили підрозділ 80-го полку російських окупантів.

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