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На Чернігівщині розкрито схему продажу гуманітарних автомобілів, призначених для ЗСУ (фото)

На Чернігівщині розкрито схему продажу гуманітарних автомобілів, призначених для ЗСУ (фото)

Фото: Поліція Чернігівської області

Зловмисники налагодили схему систематичного ввезення автомобілів, які потім реалізовували заради власного збагачення.

На Чернігівщині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке організувало схему торгівлі автомобілями, завезеними в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Слідчі поліції Чернігівщини повідомили про підозри трьом чернігівцям у продажу автомобілів, які були ввезені з-за кордону у спрощеному порядку як гуманітарна допомога. В результаті розслідування, організатора злочинної схеми затримано. Фігурантам справи загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Поліція Чернігівської області / ©
Фото: Поліція Чернігівської області

Викриття даної злочинної діяльності стало можливим завдяки спільним зусиллям слідчих управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та прокуратури.

Фото: Поліція Чернігівської області / ©
Фото: Поліція Чернігівської області

Поліцейські задокументували протиправні дії групи осіб, які тривали впродовж 2023-2024 років.

Фото: Поліція Чернігівської області / ©
Фото: Поліція Чернігівської області

У ході слідства з'ясувалося, що зловмисники налагодили схему систематичного ввезення автомобілів в Україну як гуманітарної допомоги, а потім реалізовували ці транспортні засоби, отримуючи прибуток для особистого збагачення. В результаті, слідчі звернулися до прокуратури для ухвалення рішень щодо подальших дій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запроваджує державний облік автомобілів, які були ввезені як гуманітарна допомога військовим.

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