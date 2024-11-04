На Чернігівщині розкрито схему продажу гуманітарних автомобілів, призначених для ЗСУ (фото)

Зловмисники налагодили схему систематичного ввезення автомобілів, які потім реалізовували заради власного збагачення.

На Чернігівщині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке організувало схему торгівлі автомобілями, завезеними в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Слідчі поліції Чернігівщини повідомили про підозри трьом чернігівцям у продажу автомобілів, які були ввезені з-за кордону у спрощеному порядку як гуманітарна допомога. В результаті розслідування, організатора злочинної схеми затримано. Фігурантам справи загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Поліція Чернігівської області

Викриття даної злочинної діяльності стало можливим завдяки спільним зусиллям слідчих управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та прокуратури.

Фото: Поліція Чернігівської області

Поліцейські задокументували протиправні дії групи осіб, які тривали впродовж 2023-2024 років.

Фото: Поліція Чернігівської області

У ході слідства з'ясувалося, що зловмисники налагодили схему систематичного ввезення автомобілів в Україну як гуманітарної допомоги, а потім реалізовували ці транспортні засоби, отримуючи прибуток для особистого збагачення. В результаті, слідчі звернулися до прокуратури для ухвалення рішень щодо подальших дій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запроваджує державний облік автомобілів, які були ввезені як гуманітарна допомога військовим.

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