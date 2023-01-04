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На Чернігівщині СБУ спіймала зрадника, який працював на спецслужби Білорусі

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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На Чернігівщині СБУ спіймала зрадника, який працював на спецслужби Білорусі

Фото: Служба безпеки України

Зрадник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Чернігівської області.

На Чернігівщині Служба безпеки України викрила зрадника, який працював на спецслужби Білорусі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Ним виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку", - йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації наприкінці 2022 року.

Під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого.

"Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб Білорусі. Саме для них зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області", - йдеться у повідомленні.

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Особливу увагу зрадник звертав на місця проживання командного складу українських військ. Отримані відомості він намагався передати до Росії через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили білоруському агенту про підозру за трьома статтями: ст. 111 (державна зрада); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці намагаються встановити усі обставин злочинів і притягнути винних до відповідальності.

Колаборанти в Україні

В Україні від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з Херсонської і Запорізької областей.

Нещодавно Служба безпеки викрила у Херсоні місцевого жителя, який охороняв адміністративні будівлі рашистів під час окупації міста, а українських патріотів затримував та відправляв до катівень.

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Дата публікації
Перегляди
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