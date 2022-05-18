На Чернігівщині СБУ викрила блогерку, яка виправдовувала російську агресію та окупантів

На Чернігівщині СБУ викрила блогерку, яка виправдовувала російську агресію та окупантів

Служба безпеки України повідомила про спецоперації, проведені за минулу добу.

Серед них - СБУ повідомила про підозру блогерці, яка публічно виправдовувала агресію Російської Федерації. Сталося це на Чернігівщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також у Києві контррозвідка СБУ викрила двох засновників столичної ІТ-компанії, які постачали окупантам програмне забезпечення та оргтехніку. Також затримано ще одного колаборанта за підтримку агресора під час окупації Димера.

На Донеччині затримано ворожого агента. Він збирав інформацію щодо підрозділів ЗСУ та Нацполіції у Слов’янську. На Луганщині до 8 та 10 років ув’язнення засуджено двох бойовиків "ЛНР", яких захопили в полон у березні. Також на співпраці з окупантами викрито ексначальника однієї з філій національної енергокомпанії.

Окрім цього, СБУ ідентифікувала особи двох високопосадовців окупаційних угруповань Росії, які причетні до підриву гідротехнічних споруд на Північно-Кримському каналі.

Нагадаємо, у новому перехопленні СБУ російські окупанти розповідають, що вони живуть в жаху від нічних атак партизанів і ЗСУ та вчать українську.

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