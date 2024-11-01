Чернігівська ОВА наголошує, що не проводить збору коштів чи іншої допомоги.

На Чернігівщині шахраї вимагають гроші з бізнесу від імені ОВА.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Надходять сигнали, що зловмисники від імені Чернігівської ОВА вимагають кошти від бізнесу. Шахраї створюють фейкові листи, ведуть переписку та телефонують від імені посадовців", – зазначив він.

Чаус наголосив, що Чернігівська ОВА не проводить збору коштів чи іншої допомоги. Він додав, що ОВА не надавала дозволу іншим структурами чи благодійним організаціям діяти від свого імені.

В'ячеслав Чаус виклав номер одного із таких шахраїв, а також зразок фейкового листа.

В'ячеслав Чаус виклав номер одного із таких шахраїв, а також зразок фейкового листа / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

В'ячеслав Чаус виклав номер одного із таких шахраїв, а також зразок фейкового листа / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

"У разі надходжень таких "прохань перерахувати кошти" раджу звертатися до правоохоронних органів", – додав начальник Чернігівської ОВА.

Нагадаємо, раніше Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець попереджав про нову шахрайську схему зі звільненням полонених.

Обережно шахраї! Як вони діють і як себе вберегти?

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