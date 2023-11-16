На Чернігівщині снаряд вибухнув біля авто волонтерки, яка везла гуманітарну допомогу

Наразі жінка прооперована, загрози життю немає, за даними місцевої влади.

Під час обстрілу Чернігівщини осколкове поранення отримала волонтерка із Сумщини. Її прооперували.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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За його словами, інцидент трапився у середу, 15 листопада, на Новгород-Сіверщині.

"Пані Наталія везла продовольчу гуманітарну допомогу. У якийсь момент почула свист та вибух снаряду праворуч. Уламок від снаряду пробив праві пасажирські двері та влучив водійці в ногу. Жінка їхала сама. Вона затисла рану та дісталася до найближчого блокпосту, де військові надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні", - розповів посадовець.

Загалом за добу в області почули 24 вибухи, додав Чаус.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни атакували ракетами та іншою зброєю 9 областей України. Які наслідки - читайте ТУТ.

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