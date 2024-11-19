На Чернігівщині сталася смертельна ДТП: водій втік з місця аварії

У Чернігові поліція затримала водія, який збив жінку-пішохода та втік з місця ДТП.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Аварія сталася 18 листопада о 19:40 на вулиці Івана Мазепи. Автомобіль Volkswagen Т4 наїхав на 37-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Автомобіль, на якому стався наїзд на жінку-пішохода / Фото: Facebook/Поліція Чернігівської області

Затриманий водій / Фото: Facebook/Поліція Чернігівської області

Поліцейські одразу розпочали пошуки водія. Вже за кілька годин особу водія вдалося встановити. Ним виявився 47-річний чернігівець. Транспортний засіб вилучено, а зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

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Справу розслідує поліція за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За таке правопорушення водієві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Поліція також закликає свідків ДТП звернутися на лінію 102.

Нагадаємо, у Луцьку п’яний водій врізався в натовп людей.

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