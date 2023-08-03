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На Чернігівщині тиран, якому поліція заборонила наближатися до жінки, вбив її

На Чернігівщині тиран, якому поліція заборонила наближатися до жінки, вбив її

На місці злочину працювала поліція / Фото: ГУ Нацполіції в Чернігівській області

Зловмисник також виніс цінні речі з оселі.

На Чернігівщині чоловік вбив співмешканку і обікрав. Домашнє насильство у цій родині було систематичним. Лише за минулий місяць поліція складала на тирана чотири протоколи. 

Про це повідомили у поліції Чернігівщини.

Повідомлення про те, що у власному будинку виявлено тіло 40-річної мешканки Новгород-Сіверщини надійшло до поліції від односельців.

Упродовж кількох годин оперативники поліції розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві у сусідньому Корюківському районі. Зловмисником виявився 43-річний співмешканець потерпілої.

"Поліцейські встановили, що вночі затриманий увірвався до будинку жінки, вбив її і забрав із оселі золоті прикраси", - розповіли у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання цим чоловіком тілесних ушкоджень потерпілій (стаття 125 Кримінального кодексу України). 

У липні поліція складала на чоловіка чотири протоколи за вчинення домашнього насильства (частина 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення), які одразу ж були скеровані до суду.

У зв’язку із загрозою життю та здоров’ю потерпілій поліцейські щоразу виносили стосовно кривдника терміновий заборонний припис: йому було заборонено наближатися, або у будь-який спосіб контактувати з жінкою.

Нагадаємо, у Житомирі 41-річний місцевий житель зарізав 23-річного військовослужбовця. Трагедія сталася через зауваження чоловікові.

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