На Чернігівщині тиран, якому поліція заборонила наближатися до жінки, вбив її

Зловмисник також виніс цінні речі з оселі.
На Чернігівщині чоловік вбив співмешканку і обікрав. Домашнє насильство у цій родині було систематичним. Лише за минулий місяць поліція складала на тирана чотири протоколи.
Про це повідомили у поліції Чернігівщини.
Повідомлення про те, що у власному будинку виявлено тіло 40-річної мешканки Новгород-Сіверщини надійшло до поліції від односельців.
Упродовж кількох годин оперативники поліції розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві у сусідньому Корюківському районі. Зловмисником виявився 43-річний співмешканець потерпілої.
"Поліцейські встановили, що вночі затриманий увірвався до будинку жінки, вбив її і забрав із оселі золоті прикраси", - розповіли у поліції.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання цим чоловіком тілесних ушкоджень потерпілій (стаття 125 Кримінального кодексу України).
У липні поліція складала на чоловіка чотири протоколи за вчинення домашнього насильства (частина 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення), які одразу ж були скеровані до суду.
У зв’язку із загрозою життю та здоров’ю потерпілій поліцейські щоразу виносили стосовно кривдника терміновий заборонний припис: йому було заборонено наближатися, або у будь-який спосіб контактувати з жінкою.
Нагадаємо, у Житомирі 41-річний місцевий житель зарізав 23-річного військовослужбовця. Трагедія сталася через зауваження чоловікові.
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