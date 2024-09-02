У річках Сейм та Десна заборонили купатися, ловити рибу та брати воду для поливу: що відомо

Стан ліквідації наслідків забруднення річок Сейм та Десна розглядали на засіданні Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки у понеділок, 2 вересня.

Важливо: купатися, ловити рибу та використовувати воду з цих річок для господарських потреб заборонено, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

На Десні, нижче за течією від місця впадіння Сейму, тривають заходи щодо мінімізації впливу забруднення під контролем Міндовкілля.

Триває збір та захоронення загиблої риби – у громадах визначені відповідальні особи та пости спостереження. Посилено контроль за реалізацією риби в області.

Лабораторні дослідження проб води проводяться постійно. З 1 вересня у Десні біля Чернігова фіксують зниження рівня кисню — наразі некритичне.

В області працюють фахівці Міндовкілля та Держекоінспекції.

На Чернігівщині триває ліквідація наслідків забруднення річкової води / Фото: Чернігівська обласна рада

Нагадаємо, раніше голова Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук розповів про дії українських органів влади щодо ліквідації забруднення річок Сейм та Десна.

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