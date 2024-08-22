На Чернігівщині троє людей загинули у каналізаційній шахті

Рятувальники дістали з каналізаційної шахти тіла загиблих – чоловіка 1975 р.н., жінки 1984 р.н. та їхнього 17-річного сина.

На Чернігівщині рятувальники дістали з каналізаційної шахти тіла трьох людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

"На території приватного будинку у місті Новгород-Сіверський надзвичайники у засобах захисту органів зору та дихання спустилися у шахту та дістали тіла загиблих – чоловіка 1975 р.н., жінки 1984 р.н. та їхнього 17-річного сина", – йдеться у повідомленні.

Причини та обставини трагедії встановлюються правоохоронними органами.

Нагадаємо, на Буковині школярі втопились під час відпочинку із учителем.

Рятувальник їхав гасити пожежу, а опинився на згарищі власного дому!

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