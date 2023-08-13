На Чернігівщині у чоловіка відібрали мотоцикл – бо нагадував звук "Шахеда" (фото)

У Чернігівській області, в селі Іржавець, у місцевого мешканця вилучили мотоцикл. Чоловік систематично порушував комендантську годину і лякав селян, адже звук мотоцикла нагадував звук дрона-камікадзе Shahed.

Про це у Facebook повідомив староста села Сергій Сирота.

За словами Сироти, порушник декілька разів "свідомо ігнорував прохання, зокрема й особисті".

"Неодноразово в темну пору доби та під час дії комендантської години їздив Іржавцем, Гужівкою, Парафіївкою на мотоциклі без фари, стопів, поворотів, шолому та номерів", - розповів староста.

Він також додав, що звук мотоцикла без глушника нагадує звук російського дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed, через що жителі сіл іноді лякалися та зверталися по допомогу.

"На жаль, поліція не змогла його спіймати. Але ми сьогодні поклали цьому край. І хочу попередити всіх, хто порушує ПДР, ігнорує комендантську годину, вважає, що війна десь далеко і можна пити алкоголь, курити "траву" й веселитись усю ніч, заважаючи відпочивати громаді — ми не дозволимо цього робити", — написав Сергій Сирота.

Мотоцикл у порушника вилучили й передадуть поліції.

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