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На Чернігівщині у ДТП загинула родина: у лікарні померла ще одна дитина

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Чернігівщині у ДТП загинула родина: у лікарні померла ще одна дитина

У лікарні померла ще одна дитина, родина якої загинула у ДТП із потягом у Чернігівській області. / Фото: Інформатор

Авто, у салоні якого було четверо осіб, влетіло під пасажирський поїзд.

У Чернігівській області в лікарні померла трирічна дитина, яка разом з батьками та восьмирічною сестричкою була в салоні авто, що влетіло під потяг. До слова, її батьки та їхня старша донька загинули на місці ДТП

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

Своєю чергою, у поліції повідомляють, що у ДТП на залізничному переїзді поблизу селища Куликівка зіткнулися електропоїзд та легковий автомобіль. Водій проігнорував заборонені сигнали, що були на переїзді, та рушив.

Внаслідок зіткнення загинули 32-річний водій,  його 29-річна дружина. У салоні також перебували двоє дітей. Восьмирічна дівчинка загинула на місці аварії Трирічну дитину було шпиталізовано до обласної дитячої лікарні, де вона померла від травм.

"Другу дитину, яка зазнала травм, співробітники ГРПП помістили до службового авто та помчали назустріч "швидкій" допомозі, а потім супроводили карету медиків до лікарні. На жаль, 3-річна дівчинка померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Чернігівщині авто влетіло під пасажирський поїзд 12 липня. Водій автомобіля, попри попередження та звукові сигнали, вискочив перед пасажирським потягом, через що сталось зіткнення. На місці аварії загинули чоловік, жінка та дитина. 

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Дата публікації
Перегляди
1750
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