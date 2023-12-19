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На Чернігівщині у пожежі загинула мати з двома дітьми (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Чернігівщині у пожежі загинула мати з двома дітьми (фото)

Іграшка. / Фото: Getty Images

Загинули два хлопчики.

У Чернігівські області під час пожежі загинули двоє дітей, а також їхня мама. У їхньому будинку виникло займання.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Пожежа сталася селі Гмирянка Ічнянської територіальної громади. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу впродовж години.

"На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків - 2019 та 2020 років народження". - повідомили у пресслужбі.

Пожежа на Чернігівщині. / ©
Пожежа на Чернігівщині.
Пожежа на Чернігівщині. / ©
Пожежа на Чернігівщині.
Пожежа на Чернігівщині. / ©
Пожежа на Чернігівщині.

Як повідомлялося, на Житомирщині пожежа вбила трьох дітей. Їм було від двох до п'яти років. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки.

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Дата публікації
Перегляди
386
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