На Чернігівщині у пожежі загинула мати з двома дітьми (фото)

Загинули два хлопчики.
У Чернігівські області під час пожежі загинули двоє дітей, а також їхня мама. У їхньому будинку виникло займання.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Пожежа сталася селі Гмирянка Ічнянської територіальної громади. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу впродовж години.
"На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків - 2019 та 2020 років народження". - повідомили у пресслужбі.
Як повідомлялося, на Житомирщині пожежа вбила трьох дітей. Їм було від двох до п'яти років. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки.