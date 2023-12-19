На Чернігівщині у пожежі загинула мати з двома дітьми (фото)

У Чернігівські області під час пожежі загинули двоє дітей, а також їхня мама. У їхньому будинку виникло займання.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Пожежа сталася селі Гмирянка Ічнянської територіальної громади. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу впродовж години.

"На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків - 2019 та 2020 років народження". - повідомили у пресслужбі.

Пожежа на Чернігівщині.

Пожежа на Чернігівщині.

Пожежа на Чернігівщині.

Як повідомлялося, на Житомирщині пожежа вбила трьох дітей. Їм було від двох до п'яти років. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки.

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