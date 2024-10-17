На Чернігівщині у приватному будинку вибухнула граната: поліція повідомила подробиці

Поліція Чернігівщини розслідує обставини вибуху в сільському будинку, внаслідок якого троє людей зазнали поранень.

У четвер,17 жовтня, приблизно о 14:00 до поліції Чернігівської області надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Ярославка Ніжинського району. Внаслідок вибуху троє людей отримали поранення.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області.

За фактом вибуху бойової гранати розпочате кримінальне провадження

"На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського райуправління поліції, рятувальники ДСНС та медики. Попередньо відомо, що в будинку вибухнула граната, внаслідок чого чоловік і двоє жінок зазнали травм різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху троє людей дістали поранення

За фактом вибуху боєприпаса розпочате кримінального провадження за ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання зловмисника у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався вбити рідного брата, кинувши гранату у вікно його квартири. Мотивом скоєння злочину був конфлікт між братами щодо права власності на квартиру.

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