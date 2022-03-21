На Чернігівщині українські військові захопили самохідну гаубицю окупантів

Крім того, ще одна така ж одиниця озброєння знищена в бою.

У Чернігівській області українські військові захопили самохідну гаубицю російських окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у соціальній мережі Facebook.

"Автопарк сил спротиву Сіверщини поповнився новим екземпляром ворожої техніки – 2С19 МСТА-С із боєкомплектом", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що ще одна така ж одиниця озброєння знищена в бою.

Нагадаємо, за 25 днів війни наші військові по всіх напрямках знищили вже майже 15 тисяч окупантів. Якщо порахувати, що конфлікт триває вже 24 дні - це 576 годин, або 34 560 хвилин. Тобто, кожні дві хвилини в Україні гине один російський солдат.

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