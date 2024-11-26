На Чернігівщині викрили організатора нелегальної переправи ухилянтів через кордон

Чоловік детально вивчав місцевість, розробляв маршрути, що обходили блокпости, і супроводжував ухилянтів до кордону.

На Чернігівщині, неподалік кордону з Білоруссю, оперативники 105-го прикордонного загону викрили організатора незаконної схеми переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Чоловік детально вивчав місцевість, розробляв маршрути, що обходили блокпости, і супроводжував ухилянтів до кордону. Він також продавав інформацію про ці маршрути через месенджери, зокрема Telegram-канали.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Затримання відбулося під час спроби переправлення чергового “клієнта”. У підозрюваного вилучили готівку, мобільні телефони та інші докази. Слідство, яке проводить Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, задокументувало протиправну діяльність.

Чоловікові оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

Операцію провели під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури. Прикордонники 105-го загону заявили, що продовжують роботу над викриттям схожих злочинних схем задля забезпечення безпеки державних кордонів.

Нагадаємо, що двоє співробітників Одеського ТЦК затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації. Їх викрили співробітники Державного бюро розслідувань.

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