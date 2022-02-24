На Чернігівщині зафіксовані удари з ворожого безпілотника - голова ОДА

На Чернігівщині зафіксовані удари з ворожого безпілотника - голова ОДА

Своєю чергою, міський голова Ніжина розповів, що у його місті ракетним ударом зруйновано пункт управління Ніжинським аеродромом.

У Чернігівській області вранці, 24 лютого, зафіксовані удари з безпілотника в районі Дніпровського.

Про це розповів голова ОДА В’ячеслав Чаус, інформує "Суспільне".

"На сьогодні спостерігається ударні дії з боку Росії по стратегічним об’єктам України в кількох містах. В Чернігівській області – є факт скидування вибухових пристроїв з безпілотного об’єкту в районі Дніпровського полку застави. Ситуація нині моніториться", – повідомив В’ячеслав Чаус.

Крім того, міський голова Ніжина Олександр Кодола розповів, що у його місті ракетним ударом зруйновано пункт управління Ніжинським аеродромом.

За його словами, влада працює над ліквідацією наслідків атаки.

"Найстрашніший ворог зараз - паніка! Не втрачаємо витримки. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома! Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища. Міська влада на робочих місцях. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста", - написав він.

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