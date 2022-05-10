На Чернігівщині запровадили низку обмежень біля кордону: що заборонено

На Чернігівщині запровадили низку обмежень біля кордону: що заборонено

На території Чернігівської області запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження на період воєнного стану.

Низка заборон діє до 20 км від кордону в межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів області.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Заборонено:

пересування осіб та транспортних засобів,

проведення робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 06:00 год ранку;

здійснення будь-яких польотів безпілотних літальних апаратів,

проведення різного роду відпочинку,

пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах,

носіння військової форми одягу цивільним населенням.

До слова, раніше подібні обмеження ввели у межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського прикордонних районів Сумської області.

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