На Чернігівщині затримали агітаторку, що прославляла російських окупантів

На Чернігівщині поліцейські викрили мешканку прикордоння, яка виправдовувала збройну агресію РФ.

Агітаторка створила Telegram-канал. У своїх дописах вона прославляла російських окупантів, а також закликала не чинити їм опору. Також вона поширювала матеріали російської пропаганди щодо ситуації в Україні.

Про це повідомили у прокуратурі та поліції Чернігівської області.

Слідство встановило, що під час російського вторгнення, 25 березня 2022-го, фігурантка провадження розмістила на власному Telegram-каналі один допис. У його тексті містяться глорифікація учасників збройної агресії Російської Федерації проти України. Її інформаційний матеріал став доступним для ознайомлення необмеженому колу користувачів.

Вже 5 квітня підозрювана розмістила на своєму каналі ще один матеріал, в якому виправдовувала дії країни-агресорки щодо України. Вона назвала неправдивою інформацію про злочини російських військовослужбовців, а окупацію окремих регіонів України вважає справедливою.

Наразі жінку затримано. Правоохоронці вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу.

До слова, рід час досудового розслідування у підозрюваної проведено обшук за місцем мешкання, під час якого вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Фото: Прес-служба прокуратури Чернігівської області

Як повідомлялося, у житомирській школі вчителька переконувала колег, що Путін хоче "врятувати" український народ. рятуватиме диктатор від так званих "бандерівців" та нібито "допомогти" нашій країні у боротьбі з "нацистами". Відтак, з її слів, опір окупантам є безперспективним і безглуздим.

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