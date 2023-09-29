На Чернігівщині жінка "надивилась шоу" і отримала 5 років в'язниці за лайки у соцмережі: подробиці

На Чернігівщині до 5 років позбавлення волі засудили пенсіонерку, яка у соціальних мережах прославляла окупаційну армію. На суді вона провину визнала та розкаялась і додала, що вже "на боці України".

Про це йдеться у вироку Прилуцького районного суду Чернігівської області.

Що накоїла пенсіонерка

За даними матеріалів суду, жінка навесні 2022 року у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" лайкала та автоматично поширювала на своїй сторінці матеріали, які заперечували злочинну війну Росії проти України та прославляли окупаційну армію.

На суді вона провину визнала та пояснила, що вчинила так, бо "надивилась політичних шоу" і не знала, що в Україні поширення таких матеріалів незаконне. Вона додала, що тепер на "боці України".

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Проте суд визнав її винною за ч. 2,3 ст. 436-2 КК України. Пенсіонерку з Чернігівщини засудили до 5 років позбавлення волі без конфіскації усього майна. Крім того у неї вилучили мобільний телефон та ноутбук, з яких вона поширювала російську пропаганду. Також вона повинна заплатити понад 18 тисяч гривень за проведення експертиз.

Жінка підписувала петиції про "причетність США до поширення коронавірусу" та проти президента України

За даними журналістів ВВС, ім'я пенсіонерки також фігурувало у підписах під петиціями під назвою "США повинні каятися та платити всім за створений ними коронавірус", а в січні 2022 року вона була серед 14 українців, які підписали петицію з назвою "Український народ все більше ненавидить Зеленського".

Журналісти також проаналізували її сторінку в заборонених "Однокласниках", де у жінки є 178 друзів. Окрім дописів, за які її судили, там є ще багато проросійських, зокрема про "перемогу Росії", "фашистів в Україні" та інше. Вона також була підписана на спільноту "Мой дом СССР".

Один із дописів, за який покарали пенсіонерку / Фото: ВВС Україна

Що кажуть адвокати та правозахисники

Адвокат жінки Олександр Басенко вважає вирок суду надто суворим. Свою підзахисну у коментарі ВВС він називає "літньою та хворою жінкою". Він також додав, що зараз вона перебуває на волі, а він готує апеляцію на рішення.

Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський теж вважає вирок жінці надто суворим. А от юристка Ірина Гончар зазначає, що саме таких людей, які поширюють російську пропаганду потім вербують російські спецслужби, пропонуючи фотографувати місця дислокації Сил оборони.

Нагадаємо, на Київщині затримали пілота авіакомпанії, який радів ракетним ударам та чекав на окупацію столиці.

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