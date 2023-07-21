На Чернігівщині знайшли другу жертву російського ракетного удару: тіло жінки дістали з-під завалів (фото)

У п’ятницю, 21 липня, внаслідок ракетного удару по одному з населених пунктів Чернігівського району загинуло щонайменше двоє людей. Тіло другої жінки дістали з-під завалів близько 17:00.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області, опублікувавши фото з місця події.

“Слідчі Чернігівського районного управління поліції фіксують обставини та наслідки воєнних злочинів, документують кожен факт пошкодження та руйнування майна громадян, а також допомагають рятувальникам у ліквідації наслідків руйнувань”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, внаслідок атаки пошкоджено будівлю місцевого будинку культури. Розбір завалів триває.

За фактом ворожої атаки на об’єкт цивільної інфраструктури, відкрите кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, по населеному пункту Чернігівського району ворог випустив 4 ракети.

Нагадаємо, раніше під завалами будинку культури в Чернігівському районі було виявлено тіло однієї жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару.

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