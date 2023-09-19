На Чернігівщині зять одружився з тещею і вони виховують чотирьох дітей: подробиці і фото

Подружжя каже, що вони закохані одне в одного.

У Чернігівській області зять одружився з тещею. Віктор та Олена Алексієнки одружилися ще 2021 року і тепер вони виховують чотирьох дітей.

Про це пише чернігівське видання "Вісник Ч".

Зять і теща виховують чотирьох дітей

45-річна Олена є мамою лише 12-річної Каті. Для 8-річного Тимофія, 5-річної Ніки, 11-річного Максима жінка є бабусею. Проте Олена каже, що всі діти називають її мамою.

Раніше старша донька Олени - Євгенія була одруженою із 48-річним Віктором, проте згодом вони розлучилися і тепер колишня дружина Віктора та донька Олени живе спільно із старшим сином свого ексчоловіка - Єгором.

Подружжя Олени та Віктора каже, що вони люблять одне одного і їй комфортно.

Як Віктор познайомився із Євгенією - донькою Олени

Віктор розповів, що раніше він був одруженим із донькою Олени - Євгенією. Їх тоді познайомила донька чоловіка, яка дружила із його колишньою дружиною. Тоді Віктору було 37 років, а дівчині лише 17.

З Оленою - своєю тещею Віктор був знайомий раніше. Спочатку жінка було проти стосунків своєї доньки зі старшим чоловіком, проте згодом змирилася.

Розрив Євгенії та Віктора закінчився криміналом

У Віктора та Євгенії народилося четверо дітей, згодом пара вирішила розійтись.

"Женя з 2017 року вже жила з моїм старшим сином Єгором. Перед тим у них в Ільмівці помер Ярослав, у три з половиною місяці. Їх перша спільна дитина", - каже Віктор.

Чоловік стверджує, що він намагався помиритися з Євгенією, проте вона переїхала до матері і відкинула його старання. Віктор ж хотів забрати спільних дітей у дружини.

"Вітя приїхав до нас в Лопатин злий, а я їхала назустріч велосипедом. Трохи випивши був. Велосипед зупинив. Питаю: "Що ти тут забув?" Він — до мене, бійка виникла", - згадує Олена.

Чоловік тоді порізав свою тещу та підпалив у її дворі солому. За це його засудили до двох років.

Зять перепросив колишню тещу і запросив на побачення до СІЗО

Після того, як чоловік вийшов на волю, він вирішив помиритися зі своєю колишньою дружиною та тещею.

"Через день телефонує: «Як там мої діти? А можна я тобі дзвонитиму? Хочеться почути когось рідного з дому». А я ж йому вже не чужа була. Ну, ради Бога, телефонуй... І так почали зідзвонюватися, розмовляли. Потім: "Приїдь до мене на побачення". "Як, я ж теща, яка зятя посадила?" "Ну і що". І я давай до нього щомісяця їздити на побачення", - згадує Олена.

Далі вони намагались забрати з притулку дітей Віктора та онуків Олени. Пара каже, що їх звело спільне горе, а далі виникла симпатія і вони вирішили одружитися. Дітей вони таки забрали і спільно їх виховують.

Своїй колишній дружині та сину Віктор придбав житло і тепер молоде подружжя живе окремо.

ТСН.ua уже раніше писав про цю родину. Раніше там сталась трагедія - від отруєння грибами померло двоє дітей. Це сталось 2021 року у селі Олександрівка Добрянської громади 26 квітня. Там мати нагодувала чотирьох дітей юшкою з грибами. Вранці 30 квітня в реанімації обласної дитячої лікарні 5-річна Аліна померла, у дівчинки відмовили внутрішні органи. Згодом слідом за сестричкою помер 7-місячний хлопчик.

Новини України: у Чернігівській області діти отруїлися супом з весняними грибами

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