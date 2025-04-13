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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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955
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На Чернігівщин росіяни дроном вдарили по лікарні: подробиці обстрілу (фото)

Внаслідок обстрілу поранення отримала працівниця лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу / © t.me/chernigivskaODA

У Семенівці російські війська обстріляли лікарню, використавши ударні дрони. Внаслідок атаки пошкоджено реанімаційне та стоматологічне відділення, є значні руйнування.

Про це повідомили у Чернігівській обласній державній адміністрації.

«Внаслідок прильоту поранена медпрацівниця, медсестра Семенівської міської лікарні. Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято, на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського», — йдеться у повідомленні.

/ © Чернігівська ОДА

© Чернігівська ОДА

/ © Чернігівська ОДА

© Чернігівська ОДА

/ © Чернігівська ОДА

© Чернігівська ОДА

/ © Чернігівська ОДА

© Чернігівська ОДА

Нагадаємо, після російського ракетного удару по центру Сум ракетами з касетними боєприпасами лідери європейських країн висловили співчуття жертвам трагедії та обурення діями Кремля, підкресливши, що відповідальність за продовження війни несе виключно Росія.

У понеділок, 14 квітня, буде приспущено прапори на адміністративних будівлях у пам’ять про жертв російського терору.

Росія вдарила по місту Суми двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М"/KN-23.

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