На Чернігівщині 19-річний юнак зґвалтував 13-річну дитину і вбив її матір: деталі моторошного злочину

Затриманий зловмисник

У Чернігівській області 19-річний юнак зґвалтував 13-річну дівчинку і вбив її матір, яка дізналася про злочин.

Про це передають чернігівські обласні поліція і прокуратура.

За словами правоохоронців, у травні 2025 року 19-річний юнак запросив 13-річну дівчину на дах «недобудови», де зґвалтував її. Під час наступної зустрічі він продовжив ґвалтувати дитину. Свої дії зловмисник знімав на відео.

Згодом про події дізналася мати дівчини. Після конфлікту з нею хлопець, приховавши обличчя балаклавою, проник до квартири родини та завдав жінці численних ножових поранень на очах у її неповнолітнього сина.

На шум прибіг сусід. Нападник поранив і його ножем та втік. Від масивної крововтрати жінка померла на місці, пораненого чоловіка госпіталізували.

Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині 15-річного підлітка підозрюють у серії зґвалтувань трьох дітей 10–12 років.