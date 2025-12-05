На Чернігівщині 90% мешканців залишились без світла: що сталося

Бригади Чернігівобленерго вже розпочали роботи з відновлення електропостачання / © УНІАН

Реклама

У Чернігівській області у п’ятницю, 5 грудня, сталася масштабна системна аварія в електромережі, яка призвела до знеструмлення значної частини споживачів.

Про це повідомило АТ «Чернігівобленерго» у своєму офіційному зверненні.

Ключові деталі

Час збою: аварія сталася о 14:12 .

Масштаб: внаслідок інциденту знеструмлено 90% абонентів області.

Причина: попередня причина — системна аварія в мережі.

Енергетична компанія підтвердила, що їхні бригади вже розпочали роботи з ліквідації наслідків та відновлення електропостачання.

Реклама

«Шановні споживачі! О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів. Просимо зберігати спокій і терпіння. Енергетики працюють», — йдеться у повідомленні «Чернігівобленерго».

Наразі додаткова інформація про орієнтовні терміни відновлення живлення відсутня.

Мешканців області просять зберігати спокій, не панікувати та очікувати на офіційні повідомлення від енергетиків та місцевої влади.

Раніше ми повідомляли, що станом на ранок, 5 грудня, через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишалися споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.