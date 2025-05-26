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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
321
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1 хв

На Чернігівщині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК у приміщенні військкомату

У Прилуках чоловік, якого привезли до військкомату для перевірки документів, поранив ножем військового ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скандали під час мобілізації

Скандали під час мобілізації

У місті Прилуки (Чернігівська область) у приміщенні військкомату чоловік з ножем напав і поранив працівника ТЦК.

Про це передає поліція Чернігівської області.

25 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Прилуцького ТЦК чоловік, доставлений для перевірки документів, напав на військового. Він завдав працівнику ТЦК тілесні ушкодження, зокрема ножове поранення передпліччя. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.

Нападника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі).

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.

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Дата публікації
Кількість переглядів
321
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