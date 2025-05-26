На Чернігівщині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК у приміщенні військкомату

Скандали під час мобілізації

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У місті Прилуки (Чернігівська область) у приміщенні військкомату чоловік з ножем напав і поранив працівника ТЦК.

Про це передає поліція Чернігівської області.

25 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Прилуцького ТЦК чоловік, доставлений для перевірки документів, напав на військового. Він завдав працівнику ТЦК тілесні ушкодження, зокрема ножове поранення передпліччя. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.

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Нападника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі).

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.