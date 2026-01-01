Кривава сварка напередодні Нового року: сина підозрюють у вбивстві матері молотком

На Чернігівщині чоловік підозрюється у вбивстві матері молотком: деталі трагедії від поліції / © Національна поліція України

На Прилуччині поліцейські затримали 51-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної матері під час сварки у переддень Нового року. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області.

Як повідомили у поліції, трагедія сталася 31 грудня у приватному будинку на території Талалаївської громади. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили тіло 75-річної господарки з ознаками насильницької смерті.

Як встановили оперативники кримінальної поліції, під час конфлікту син загиблої завдав їй численних ударів молотком по голові.

«Під час сварки зловмисник неодноразово вдарив матір молотком по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла. Після скоєного чоловік намагався завдати тілесних ушкоджень і собі, медики надали йому необхідну допомогу», — повідомили у поліції.

Зазначається, що наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Знаряддя злочину — молоток — вилучено як речовий доказ.

Слідчі за процесуального керівництва Прилуцької окружної прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

