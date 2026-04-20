- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
На Чернігівщині чоловік погрожував підірвати гранату в магазині
На Чернігівщині в магазині затримали чоловіка, який погрожував гранатою і ножем.
На Чернігівщині зловмисник погрожував підірвати гранату в магазині.
Про це передає поліція Чернігівської області.
Інцидент стався в одному з магазинів міста Новгород-Сіверський, де нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату.
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. У приміщенні магазину перебував п’яний 57-річний місцевий мешканець. Побачивши поліцейських, він почав погрожувати застосуванням проти них гранати.
Правоохоронці затримали чоловіка. На місці у нього вилучили предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату «Піро-5», а також ніж. Вилучене направили на експертне дослідження.
Поліцейські затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 квітня, у Києві п’яний чоловік ходив вулицею з пістолетом.
Зауважимо, що ці випадки зараз є особливо тригерними, адже 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і в супермаркеті.
Внаслідок теракту загинуло 7 людей.
Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.