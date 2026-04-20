На Чернігівщині чоловік погрожував підірвати гранату в магазині

На Чернігівщині поліція затримала місцевого мешканця, який погрожував підірвати гранату в магазині

На Чернігівщині зловмисник погрожував підірвати гранату в магазині.

Про це передає поліція Чернігівської області.

Інцидент стався в одному з магазинів міста Новгород-Сіверський, де нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. У приміщенні магазину перебував п’яний 57-річний місцевий мешканець. Побачивши поліцейських, він почав погрожувати застосуванням проти них гранати.

Правоохоронці затримали чоловіка. На місці у нього вилучили предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату «Піро-5», а також ніж. Вилучене направили на експертне дослідження.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Зауважимо, що ці випадки зараз є особливо тригерними, адже 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і в супермаркеті.

Внаслідок теракту загинуло 7 людей.

Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.