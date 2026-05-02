Боєприпас / © Поліція Чернігівської області

Реклама

У Чернігівській області троє неповнолітніх хлопців отримали травмування внаслідок вибуху боєприпасу.

Про випадок повідомили у поліції.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що у м.Сновськ Корюківського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмувалися місцевих мешканців (віком 17, 13 та 11 років)», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Правоохоронці встановили, що неповнолітні виявили стрічку з набоями, ймовірно, до крупнокаліберного кулемету. Після чого принесли їх додому до одного з неповнолітніх та намагались розібрати. Внаслідок вибуху діти зазнали травм різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, у Сумах 11-річний хлопець потрапив до лікарні після того, як у його руках здетонував запал від гранати.

Новини партнерів