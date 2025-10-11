На Чернігівщині дрони РФ атакували авто енергетиків: є загиблий і поранені

Наслідки обстрілу Чернігівщини

Війська РФ 10 жовтня здійснили атаку ударними дронами по автомобілях АТ «Чернігівобленерго» в районі села Жадове Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, внаслідок удару є загиблий і поранені.

«На жаль, є загиблий та поранені. Поранені доставлені до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога», — зазначив Селіверстов.

У результаті атаки пошкоджено два транспортні засоби компанії.

Раніше повідомлялося, що ворожий безпілотник влучив у заправну станцію у Чернігові.

Ми раніше інформували, що у Чернігівській області продовжують діяти графіки погодинного відключення електроенергії.