На Чернігівщині дрони РФ атакували авто енергетиків: є загиблий і поранені
Внаслідок удару загинув один працівник «Чернігівобленерго», ще кілька отримали поранення.
Війська РФ 10 жовтня здійснили атаку ударними дронами по автомобілях АТ «Чернігівобленерго» в районі села Жадове Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, внаслідок удару є загиблий і поранені.
«На жаль, є загиблий та поранені. Поранені доставлені до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога», — зазначив Селіверстов.
У результаті атаки пошкоджено два транспортні засоби компанії.
Раніше повідомлялося, що ворожий безпілотник влучив у заправну станцію у Чернігові.
Ми раніше інформували, що у Чернігівській області продовжують діяти графіки погодинного відключення електроенергії.