На Чернігівщині люди хотіли злити пальне зі збитого дрона: чим усе закінчилось

Збитий дрон РФ / © скриншот з відео

У Корюківському районі Чернігівської області зафіксували небезпечний випадок після падіння ворожого безпілотника. Місцеві жителі намагалися розібрати збитий українськими військовими БпЛА на запчастини та злити з нього пальне.

Про це пише начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

Влада вкотре наголошує: наближатися до таких об’єктів або торкатися їх категорично заборонено, адже вони можуть бути вибухонебезпечними.

«Така безпечність може коштувати життя», — наголошують у повідомленні.

Громадян закликають у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти відповідні служби та не наражати себе на небезпеку.

Раніше ми писали, що росіяни тероризують мешканців Ченігівщини. Так, окупанти обстрілюють енергетичну інфраструктуру області. Люди змушені жити без електрики. Мешканці масово виїжджають, адже життя стає нестерпним. Щобільше, у пустих селах росіяни навмисно палять будинки та ліс.