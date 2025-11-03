Польові роботи закінчилися вибухом БпЛА у Чернігівській області / © ДСНС

У Чернігівській області, в Ніжинському районі, під час польових робіт здетонував російський БпЛА. Внаслідок вибуху дрона двоє людей загинули.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

«Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків — 1993 та 2004 років народження. Ще один чоловік, 1973 року народження, отримав поранення і був госпіталізований», — повідомили в ДСНС.

Також за їхніми словами, пошкоджено три одиниці сільськогосподарської техніки.

Рятувальники нагадали правила поводження із підозрілими предметами.

«Не наближайтеся, не торкайтеся їх і одразу повідомляйте за номерами 101 або 102», — закликали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше працівники залізниці розповіли про небезпеку на роботі під час повномасштабної війни.

