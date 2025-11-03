ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
156
1 хв

На Чернігівщині під час польових робіт здетонував російський БпЛА — є загиблі

Внаслідок вибуху дрона загинули двоє чоловіків, а третього доправили до лікарні.

Віра Хмельницька
Польові роботи закінчилися вибухом БпЛА у Чернігівській області / © ДСНС

У Чернігівській області, в Ніжинському районі, під час польових робіт здетонував російський БпЛА. Внаслідок вибуху дрона двоє людей загинули.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

«Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків — 1993 та 2004 років народження. Ще один чоловік, 1973 року народження, отримав поранення і був госпіталізований», — повідомили в ДСНС.

Під час польових робіт здетонував російський БпЛА / © ДСНС

Під час польових робіт здетонував російський БпЛА / © ДСНС

Також за їхніми словами, пошкоджено три одиниці сільськогосподарської техніки.

Вибух БпЛА у Чернігівській області – двоє загиблих, один поранений / © ДСНС

Вибух БпЛА у Чернігівській області – двоє загиблих, один поранений / © ДСНС

Рятувальники нагадали правила поводження із підозрілими предметами.

Вибух БпЛА у Чернігівській області – двоє загиблих, один поранений / © ДСНС

Вибух БпЛА у Чернігівській області – двоє загиблих, один поранений / © ДСНС

«Не наближайтеся, не торкайтеся їх і одразу повідомляйте за номерами 101 або 102», — закликали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше працівники залізниці розповіли про небезпеку на роботі під час повномасштабної війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 15:00 новини 3 листопада. Переговори Зеленського, Трампа та Путіна. ЄС накрили ДРОНИ

