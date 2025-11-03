- Дата публікації
На Чернігівщині під час польових робіт здетонував російський БпЛА — є загиблі
Внаслідок вибуху дрона загинули двоє чоловіків, а третього доправили до лікарні.
У Чернігівській області, в Ніжинському районі, під час польових робіт здетонував російський БпЛА. Внаслідок вибуху дрона двоє людей загинули.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.
«Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків — 1993 та 2004 років народження. Ще один чоловік, 1973 року народження, отримав поранення і був госпіталізований», — повідомили в ДСНС.
Також за їхніми словами, пошкоджено три одиниці сільськогосподарської техніки.
Рятувальники нагадали правила поводження із підозрілими предметами.
«Не наближайтеся, не торкайтеся їх і одразу повідомляйте за номерами 101 або 102», — закликали в ДСНС.
