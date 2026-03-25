У Чернігівській області затримали двох озброєних нападників, які пограбували ветерана ЗСУ на 270 тис. грн

Поліція Чернігівської області затримала двох чоловіків, яких підозрюють у збройному розбійному нападі на ветерана ЗСУ. Зловмисники, за даними слідства, зв’язали потерпілого, побили його та заволоділи значною сумою коштів.

Напад стався 24 березня. До поліції звернувся 43-річний мешканець села Стольне Менської громади, який повідомив, що двоє невідомих у балаклавах увірвалися до його помешкання. Нападники зв’язали чоловіка скотчем, застосували фізичне насильство та, погрожуючи зброєю, змусили надати пароль до мобільного телефону.

Отримавши доступ до пристрою, зловмисники викрали телефон, після чого змогли увійти до банківського рахунку потерпілого та зняли з нього 270 тисяч гривень.

«У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали підозрюваних за гарячими слідами», — йдеться у повідомленні.

Нападник - мешканець Менської громади — 19-річний хлопець

Ким виявилися нападники

Ними виявилися двоє мешканців Менської громади — 19-річний та 47-річний чоловіки, які, за даними поліції, є односельцями потерпілого.

Під час обшуків у затриманих вилучили балаклави, автомат АК-74, два пістолети, гранату із запалом, боєприпаси, мобільний телефон потерпілого та інші речові докази.

Фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Один з нападників - 47-річний чоловік, який є односельцями потерпілого

Наразі слідство триває під процесуальним керівництвом Корюківської окружної прокуратури. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що СБУ зірвала підготовку серії резонансних убивств в Україні. Російські спецслужби намагалися організувати серію замовних нападів на території України.