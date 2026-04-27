На Чернігівщині помер 12-річний хлопчик: лікарку звинувачують у фатальній помилці

На Чернігівщині судитимуть лікарку / © pexels.com

Слідчі Ніжинського районного управління поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо лікарки однієї з лікарень Ніжинського району. Її обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини.

За даними поліції, 5 червня 2025 року до лікарки загальної практики — сімейної медицини звернулася мати з 12-річним сином. У хлопчика була висока температура та висип по тілу.

Під час огляду лікарка встановила частково правильний діагноз — «скарлатина». Водночас, як стверджує слідство, вона неправильно визначила ступінь тяжкості стану дитини та не надала медичну допомогу в повному обсязі.

Через неправильну оцінку стану та помилкову тактику лікування тяжка бактеріальна інфекція розвивалася без належного лікування. Це, за даними слідства, призвело до смерті хлопчика.

У ході досудового розслідування встановили, що лікарка допустила грубе порушення стандартів надання медичної допомоги, проігнорувавши посадову інструкцію та вимоги чинного законодавства.

Зокрема, вона не забезпечила належного рівня діагностики та обстеження пацієнта, внаслідок чого неправильно встановила діагноз і призначила лікування.

Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та склали обвинувальний акт за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником.

У разі доведення вини лікарці загрожує до трьох років позбавлення волі або до п’яти років обмеження волі. Також її можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом передано прокурору Ніжинської окружної прокуратури для скерування до суду.

