На Чернігівщині росіяни влучили в енергооб’єкт

Росіяни знову атакували енергетику Чернігівщини / © Associated Press

На Чернігівщині під час ворожої атаки Ічнянщини сталося влучання в енергетичний об’єкт.

Про це повідомили в «Чернігівобленерго».

Енергетики вже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували енергетику Чернігова та Чернігівщини 5 жовтня. Внаслідок ударів дронами виникли пожежі. В одному із районів міста запровадили відключення світла.

Напередодні росіяни атакували трансформатори Чернігівської ТЕЦ. Саме від неї залежить опалення регіону взимку.