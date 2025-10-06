ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
26
1 хв

На Чернігівщині росіяни влучили в енергооб’єкт

Росіяни декілька днів поспіль атакують енергетичні об’єкти Чернігівської області. Енергетики вже приступили до відновлення після чергової атаки.

Анастасія Павленко
Росіяни знову атакували енергетику Чернігівщини

Росіяни знову атакували енергетику Чернігівщини / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

На Чернігівщині під час ворожої атаки Ічнянщини сталося влучання в енергетичний об’єкт.

Про це повідомили в «Чернігівобленерго».

Енергетики вже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували енергетику Чернігова та Чернігівщини 5 жовтня. Внаслідок ударів дронами виникли пожежі. В одному із районів міста запровадили відключення світла.

Напередодні росіяни атакували трансформатори Чернігівської ТЕЦ. Саме від неї залежить опалення регіону взимку.

26
