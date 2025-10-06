- Дата публікації
На Чернігівщині росіяни влучили в енергооб’єкт
Росіяни декілька днів поспіль атакують енергетичні об’єкти Чернігівської області. Енергетики вже приступили до відновлення після чергової атаки.
На Чернігівщині під час ворожої атаки Ічнянщини сталося влучання в енергетичний об’єкт.
Про це повідомили в «Чернігівобленерго».
Енергетики вже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації.
Нагадаємо, російські війська масовано атакували енергетику Чернігова та Чернігівщини 5 жовтня. Внаслідок ударів дронами виникли пожежі. В одному із районів міста запровадили відключення світла.
Напередодні росіяни атакували трансформатори Чернігівської ТЕЦ. Саме від неї залежить опалення регіону взимку.