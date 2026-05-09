На Чернігівщині російський дрон вбив батька і сина: деталі трагедії

Удар по Чернігівщині 8 травня / © ДСНС

Внаслідок російської дронової атаки на Чернігівщині загинув батько і син.

Про це передають ДСНС України, начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов і голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Ввечері 8 травня російські війська атакували прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок дронової атаки по сільськогосподарському підприємству виникла пожежа.

На жаль, загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Батько від отриманих поранень помер на місці. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати іншого 48-річного чоловіка не вдалося — він помер у лікарні.

Травмований ще один цивільний — 54-річний місцевий житель. Він під наглядом лікарів у стані середньої тяжкості.

«Поки агресор готує паради, його дрони вбивають наших людей у їхніх власних домівках та на робочих місцях. Це не просто війна — це цілеспрямований геноцид і воєнний злочин, який не має виправдання», — написав Селіверстов.

За інформацією ОВА, у прикордонній Семенівці через удари безпілотниками — «молнією» та FPV-дроном — пошкоджена котельня та легковик.

У селі Корюківського району «герані» вдарили по сільгосппідприємству. На місці влучання — пожежа. Працювали вогнеборці.

За неповну добу — до опівночі — ворог завдав 28 ударів по Чернігівщині.

Нагадаємо, що удар стався напередодні обіцяного Москвою та Вашингтоном перемир’я.

Раніше Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною (9-11 травня) та обмін полоненими.

Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.

У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

