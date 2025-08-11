На Чернігівщині вітчим шість днів катував малолітніх дітей: як його покарали

Катування дітей / Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Чернігівській області засуджено вітчима за шестиденне катування малолітніх дітей.

Коропський районний суд Чернігівської області 6 серпня 2025 року виніс вирок у справі №735/1277/23р. щодо катування малолітніх дітей співмешканцем матері. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обвинувачений, 36-річний Роман Сапа, уродженець Запоріжжя, визнаний винним за статтями 127 (катування) та 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Згідно з матеріалами справи, у період з 28 липня по 2 серпня 2023 року Роман Сапа, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жорстоко поводився з двома малолітніми дітьми своєї співмешканки — сином та донькою — у їхньому будинку в селі Будище Чернігівської області. Приводом для насильства стало те, що діти зірвали зелені персики з дерев у сусідському господарстві без дозволу власника. З метою «покарання» обвинувачений систематично завдавав дітям фізичних і моральних страждань.

Суд встановив, що Роман Сапа завдавав дітям численні удари алюмінієвою трубкою, дерев’яною палицею та обухом сокири по різних частинах тіла, включаючи голову, кінцівки та тулуб. Крім того, він змушував дітей стояти на колінах у принизливій позі, битися чолом об підлогу, цілувати йому руки, повзати по підлозі та стригти один одному волосся ножицями. В одному з епізодів обвинувачений завдав ножового поранення стопи хлопчику та примушував дівчинку зробити те ж саме, що призвело до серйозних травм.

Медичні експертизи підтвердили, що діти отримали травми середнього ступеня тяжкості, зокрема переломи кісток, струси головного мозку, численні садна та гематоми. У хлопчика діагностовано закриті переломи ліктьової та п’ясткових кісток, рану стопи, а у дівчинки — перелом плечової кістки та струс мозку. Ці травми спричинили тривалий розлад здоров’я. Мати дітей також зазнала легких тілесних ушкоджень, коли намагалася захистити їх від насильства.

Суд визнав, що дії Романа Сапи грубо порушували конституційні права дітей та норми міжнародного права, зокрема Конвенцію про захист прав людини та Закону України «Про охорону дитинства».

Обвинувачений не визнав своєї вини, стверджуючи, що мав місце лише «сімейний конфлікт», однак суд визнав його винним на підставі показань потерпілих, свідків та речових доказів, включаючи вилучені знаряддя злочину — ножі, сокиру та палиці.

За сукупністю злочинів Роману Сапі призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Водночас суд виправдав його за звинуваченням у незаконному позбавленні волі (ч. 3 ст. 146 КК України), оскільки не було доведено, що потерпілі не могли вільно залишити місце проживання. Цивільні позови про відшкодування моральної шкоди, подані матір’ю в інтересах дітей, залишені без розгляду через позбавлення її батьківських прав.

