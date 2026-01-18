На Чернігівщині жінка одним ударом ножа вбила свого гостя

Поліція розслідує справу / © Національна поліція України

На Чернігівщині в квартирі однієї з багатоповерхівок виявлено тіло 49-річного чоловіка з ножовим пораненням шиї.

Про це повідомили у поліції.

«Правоохоронці встановили, що до вбивства причетна 42-річна власниця квартири. Попередньо стало відомо, що між жінкою та її гостем виник конфлікт, під час якого зловмисниця схопила ножа та вдарила ним у шию свого знайомого. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали жінку та помістили її до ізолятора тимчасового тримання.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

