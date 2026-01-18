ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
1 хв

На Чернігівщині жінка одним ударом ножа вбила свого гостя

В квартирі між чоловіком та жінкою спалахнула сварка, яка закінчилася вбивством.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція розслідує справу

Поліція розслідує справу / © Національна поліція України

На Чернігівщині в квартирі однієї з багатоповерхівок виявлено тіло 49-річного чоловіка з ножовим пораненням шиї.

Про це повідомили у поліції.

«Правоохоронці встановили, що до вбивства причетна 42-річна власниця квартири. Попередньо стало відомо, що між жінкою та її гостем виник конфлікт, під час якого зловмисниця схопила ножа та вдарила ним у шию свого знайомого. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали жінку та помістили її до ізолятора тимчасового тримання.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Києві стався вибух в одному з хостелів на вулиці Жилянській. Інцидент стався через конфлікт між двома мешканцями закладу.

Дата публікації
Кількість переглядів
354
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie