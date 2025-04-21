На Чернігівщині зрадниця встановлювала відеопастки для коригування ударів РФ по ешелонах ЗСУ

СБУ на Чернігівщині затримала зрадницю / © СБУ

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На Чернігівщині СБУ затримала зрадницю, яка встановлювала відеопастки, щоб коригувати удари рф по ешелонах ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) „перерізати“ залізничну логістику Сил оборони на півночі України. За результатами спецоперації на Чернігівщині затримано агентку рф, яка коригувала повітряні удари агресора по об’єктах „Укрзалізниці“, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під «прицілом» ворога були вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами, які, на думку окупантів, перевозять на фронт військову техніку та боєприпаси ЗСУ.

Щоб скоригувати вогневе ураження, агентка мала встановити біля місцевого залізничного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн-трансляцією для російського ГРУ. За допомогою «відеопастки» ворог планував відслідкувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази «Укрзалізниці», щоб вдарити по ньому з повітря.

Щоб обстріл був успішним та «пройшов повз» українську ППО, окупанти доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій.

«Військові контррозвідники СБУ зірвали ворожі наміри. Після покрокового документування злочинів агентки її затримали на гарячому, коли вона встановлювала відеокамеру біля об’єкта „Укрзалізниці“. Додатково під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон та ноутбук, які фігурантка використовувала для контактів з російським ГРУ», — йдеться у повідомленні пресцентра.

За даними слідства, затриманою є 29-річна місцева безробітна, яка шукала «легкі гроші» на Телеграм-каналах, де згодом потрапила до уваги воєнної розвідки рф.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні засудили зрадників, які наводили ракети на аеродром в Івано-Франківську.