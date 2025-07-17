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На Чернігівщині курсант влаштував стрілянину на полігоні, є жертви — УП
У Чернігівській області під час навчальних стрільб стався трагічний інцидент.
На Чернігівщині під час навчальних стрільб на полігоні Сухопутних військ ЗСУ курсант вчинив стрілянину з автомата Калашникова, внаслідок чого загинуло двоє військових.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Наразі тривають першочергові невідкладні слідчі дії. Слідство встановлює мотиви скоєння цього особливо тяжкого злочину.
Водночас за даними джерел видання, за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство», оперативний супровід у якому здійснює Служба безпеки України.
Раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області розгорівся серйозний скандал — під час навчань на полігоні один з командирів жорстоко побив курсанта. За попередніми даними, військовослужбовець втратив контроль над собою і почав бити курсанта прикладом автомата.