На полігоні сталася стрілянина / © Associated Press

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На Чернігівщині під час навчальних стрільб на полігоні Сухопутних військ ЗСУ курсант вчинив стрілянину з автомата Калашникова, внаслідок чого загинуло двоє військових.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Наразі тривають першочергові невідкладні слідчі дії. Слідство встановлює мотиви скоєння цього особливо тяжкого злочину.

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Водночас за даними джерел видання, за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство», оперативний супровід у якому здійснює Служба безпеки України.

Раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області розгорівся серйозний скандал — під час навчань на полігоні один з командирів жорстоко побив курсанта. За попередніми даними, військовослужбовець втратив контроль над собою і почав бити курсанта прикладом автомата.