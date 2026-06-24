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На Чернігівщині оголосили примусову евакуацію: список населених пунктів
Прямий запит від військового командування змусив місцеву владу ініціювати термінове вивезення сотень людей із прикордонних громад.
Наприкінці червня 2026 року Рада оборони ухвалила рішення про примусове вивезення цивільного населення з небезпечних прикордонних районів Чернігівської області для захисту людей від ворожих обстрілів. Загалом цей процес має повністю завершитися протягом найближчих двох місяців.
Про початок евакуації та алгоритм дій влади у своєму Telegram-каналі офіційно повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Перелік населених пунктів для евакуації
Згідно з рішенням Ради оборони, обов’язковій евакуації підлягають села, розташовані в чотирьох територіальних громадах Чернігівщини. Влада затвердила такий перелік:
Корюківська громада: Прибинь, Шишківка, Рудня;
Городнянська громада: Лемешівка, Мощенка;
Новгород-Сіверська громада: Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани, Чайкине;
Семенівська громада: Газопровідне, Олександрівка.
Продовження зимової евакуації та алгоритм дій
Окрім нових 12 сіл, влада подовжила заходи обов’язкової евакуації ще з семи населених пунктів, про виїзд з яких оголошували ще взимку:
Гірськ у Сновській громаді,
Берилівка у Городнянській громаді,
Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська у Новгород-Сіверській громаді,
Костобобрів і Залізний Міст у Семенівській громаді.
За підрахунками адміністрацій, у всіх цих небезпечних зонах досі залишаються близько тисячі жителів, серед яких 120 дітей. Для всіх людей гарантовано підготували місця для тимчасового проживання.
«Алгоритм дій уже напрацьований: жителів поінформують про місця збору, всі необхідні служби задіяні. Також є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт», — підкреслив В’ячеслав Чаус.