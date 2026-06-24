На Чернігівщині оголосили примусову евакуацію: список населених пунктів

На Чернігівщині примусово евакуюють мешканців 19 прикордонних сіл

Реклама

Наприкінці червня 2026 року Рада оборони ухвалила рішення про примусове вивезення цивільного населення з небезпечних прикордонних районів Чернігівської області для захисту людей від ворожих обстрілів. Загалом цей процес має повністю завершитися протягом найближчих двох місяців.

Про початок евакуації та алгоритм дій влади у своєму Telegram-каналі офіційно повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Перелік населених пунктів для евакуації

Згідно з рішенням Ради оборони, обов’язковій евакуації підлягають села, розташовані в чотирьох територіальних громадах Чернігівщини. Влада затвердила такий перелік:

Реклама

Корюківська громада: Прибинь, Шишківка, Рудня;

Городнянська громада: Лемешівка, Мощенка;

Новгород-Сіверська громада: Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани, Чайкине;

Семенівська громада: Газопровідне, Олександрівка.

Продовження зимової евакуації та алгоритм дій

Окрім нових 12 сіл, влада подовжила заходи обов’язкової евакуації ще з семи населених пунктів, про виїзд з яких оголошували ще взимку:

Гірськ у Сновській громаді,

Берилівка у Городнянській громаді,

Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська у Новгород-Сіверській громаді,

Костобобрів і Залізний Міст у Семенівській громаді.

За підрахунками адміністрацій, у всіх цих небезпечних зонах досі залишаються близько тисячі жителів, серед яких 120 дітей. Для всіх людей гарантовано підготували місця для тимчасового проживання.

«Алгоритм дій уже напрацьований: жителів поінформують про місця збору, всі необхідні служби задіяні. Також є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт», — підкреслив В’ячеслав Чаус.

Новини партнерів