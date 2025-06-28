На Чернігівщині дитина постраждала від вибуху невідомого предмета

Лікарі / © pixabay.com

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У селі Олександрівка Чернігівської області 11-річний хлопчик підібрав невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У результаті вибуху дитина зазнала поранень та була терміново госпіталізована до медичного закладу. Про стан постраждалого наразі повідомляється, що він стабільний, але потребує подальшого лікування.

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Правоохоронці та вибухотехніки з’ясовують походження та тип вибухонебезпечного предмета. Попередньо йдеться про залишки боєприпасу або міну, що могли залишитися на території після бойових дій чи навчань.

У зв’язку з цим влада вкотре закликає батьків нагадувати дітям правила безпеки при виявленні підозрілих предметів.

Не підходьте до незнайомих предметів!

Не торкайтесь, не підіймайте, не пересувайте їх!

Негайно повідомляйте дорослих або правоохоронців.

На Харківщині у селі Ставище Шевченківської громади стався вибух невідомого предмета, у результаті якого постраждали двоє дітей віком 12 і 15 років.