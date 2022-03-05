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На чолі колон - Червоний Хрест: Верещук розповіла про маршрути евакуації з Маріуполя та Волновахи

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На чолі колон - Червоний Хрест: Верещук розповіла про маршрути евакуації з Маріуполя та Волновахи

Україна досягла домовленостей про створення гуманітарного коридору.

Україна досягла домовленостей про створення гуманітарного коридору з 9 годин ранку за українським часом сьогодні, 5 березня, у двох напрямках – Волноваха, Маріуполь.

Про це на брифінгу розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми погодили за посередництвом Міжнародного комітету Червоного хреста маршрути, як буде відбуватися рух колони, як буде відбуватися завезення гуманітарних вантажів по цьому каналу. І отримали підтвердження від російської стогони", - сказала Верещук. 

Отже, станом на зараз маршрути будуть відбуватися за наступними напрямками:

Перший: Маріуполь-Нікольське-Розівка- Більмак-Пологе-Оріхів-Запоріжжя

Планується вивезти біля 200 тисяч людей.

Другий: Волноваха-Марянівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя

Плануєтсья евакуювати більше 15 тисяч осіб.

"Червоний хрест забезпечує гарантію режиму припинення вогню. Він буде на чолі колони, яка буде рухатися за вказаними маршрутами", - додала Верещук. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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