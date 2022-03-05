На чолі колон - Червоний Хрест: Верещук розповіла про маршрути евакуації з Маріуполя та Волновахи

На чолі колон - Червоний Хрест: Верещук розповіла про маршрути евакуації з Маріуполя та Волновахи

Україна досягла домовленостей про створення гуманітарного коридору.

Україна досягла домовленостей про створення гуманітарного коридору з 9 годин ранку за українським часом сьогодні, 5 березня, у двох напрямках – Волноваха, Маріуполь.

Про це на брифінгу розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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"Ми погодили за посередництвом Міжнародного комітету Червоного хреста маршрути, як буде відбуватися рух колони, як буде відбуватися завезення гуманітарних вантажів по цьому каналу. І отримали підтвердження від російської стогони", - сказала Верещук.

Отже, станом на зараз маршрути будуть відбуватися за наступними напрямками:

Перший: Маріуполь-Нікольське-Розівка- Більмак-Пологе-Оріхів-Запоріжжя

Планується вивезти біля 200 тисяч людей.

Другий: Волноваха-Марянівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя

Плануєтсья евакуювати більше 15 тисяч осіб.

"Червоний хрест забезпечує гарантію режиму припинення вогню. Він буде на чолі колони, яка буде рухатися за вказаними маршрутами", - додала Верещук.