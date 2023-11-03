На чому війська РФ зосередяться наступні кілька тижнів: прогноз естонської розвідки

Окупанти змогли досягти певного тактичного успіху під Авдіївкою, воджночас зазнали тяжких втрат. Проте Україна відбила атаки Росії та має певні успіхи на півдні.

Про це сказав полковник Антс Ківісельг, голова розвідувального центру Сил оборони Естонії (EDF), пише ERR.

Росія продовжить спроби захоплення Авдіївки

Як зазначив Ківісельг, Російська Федерація продовжує агресивний наступ в Україні. Основними напрямками, де велися наступальні дії, є Авдіївський напрямок у Донецькій області та Куп'янський напрямок – у Харківській. Росія змогла досягти певного тактичного успіху під Авдіївкою, каже він, але лише зазнала тяжких втрат. Бойовим діям сприяла й погода, яка залишалася відносно сухою та дозволяла використовувати важку техніку на відкритій місцевості. Попри це, оборона України залишається організованою та багаторівневою.

"Передусім вони (ЗСУ – ред.) використовували дальній вогонь, штурмові дрони та мінні поля для захисту своїх позицій. Це дозволило зберегти втрати російської важкої техніки на такому високому рівні, як і в попередні тижні", – сказав голова розвідки Естонії.

На думку експерта, РФ продовжить свою наступальну діяльність з поточною інтенсивністю в найближчі тижні. Ймовірно, окупанти таки мають намір досягти повного контролю над Авдіївкою до кінця 2023 року.

"Справедливо сказати, що останнім часом цілі Російської Федерації не змінилися. Як і разі із завоюванням Бахмута, вона намагається захопити контроль над Авдіївкою, а потім, якби ціль вдалося досягти, представити це як значний військовий успіх, який в очах російського народу виправдав би необхідність подальшої агресії щодо Луганської та Донецької областей", – пояснив Ківісельг.

Тому захоплення Авдіївки для росіян важливе насамперед з пропагандистської точки зору. Місто не має великого стратегічного значення.

Полковник також вказав на можливість активізації російських зусиль у напрямку Куп'янська. Річ у тім, що останніми тижнями спостерігається перекидання нових російських підрозділів і передислокація техніки на Куп'янський напрямок.

"Наступні кілька тижнів, ймовірно, будуть спекотними в районі Авдіївки та Куп'янська, де зберігається бажання Росії вийти до річок і кордонів Луганської області, тобто зайняти вигідні позиції для зимівлі", – зазнають у розвідці.

Авдіївка потрібна росіянам для того, щоб відкинути українські підрозділи якомога далі. В такому разі місто Донецьк не зазнаватиме артилерійських обстрілів із боку ЗСУ. Є також маршрут постачання північ-південь, а також залізнична лінія, яку РФ використовує для посилення своїх підрозділів.

"Наразі Україна здатна уразити цю залізницю та ці дороги лише ракетами та артилерійським вогнем. Це тактична перевага, яку Росія хотіла б отримати в регіоні", – сказав він.

Україна має успіхи на півдні

Естонські аналітики підкреслюють, що Україна досягла значного успіху на півдні. ЗСУ продовжили будівництво нових плацдармів на лівому березі Дніпра – в районі між Херсоном і Новою Каховкою. В цьому допомогла, зокрема, погода: низька хмарність і туманна погода сприяють форсуванню річки.

Своєю чергою РФ компенсувала слабкість свого наземного компонента в регіоні посиленням повітряної підтримки та застосуванням керованих ракет.

"Це також одна з причин, чому командувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у нещодавньому інтерв'ю The Economist наголосив на важливості досягнення хоча б локальної переваги в повітрі. Це дозволило б українцям краще здійснювати наступальні операції та на більшій глибині", – пояснив фахівець.

Порівняно з минулим роком погода мала менший вплив на наземні операції, тому є ще час для більших військових операцій. Однак приблизно за тиждень розпочнуться дощі, каже Ківісельг, вони поширяться з північного сходу на південь.

Раніше військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський розповів, як ситуація біля Авдіївки може розгортатися далі.

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