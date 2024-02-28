На чому їздить регіональна еліта України: автомобілі мерів та голів ОВА

Зокрема, один з чиновників задекларував вертоліт, який зараз коштує близько 1,5 млн дол.

Журналісти дослідили декларації очільників великих міст і голів усіх обласних військових адміністрацій України та склали рейтинг власників найбільших автопарків серед регіональних чиновників.

Про це йдеться в публікації NV.

П’ять власників найбільших автопарків серед мерів та голів ОВА

До цього переліку були внесені ті очільники великих українських міст та областей, які задекларували найбільшу кількість власних автомобілів. Зазначається, що один з мерів виділяється на тлі інших тим, що крім наземного транспорту має ще й повітряне судно.

Авто мера Черкас Анатолія Бондаренка

Також читайте Нові елітні автівки та нерухомість за мільйони: що придбали нардепи під час війни

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко очолює рейтинг автолюбителів: він разом із дружиною володіє 12 автомобілями.

Більшість машин подружжя придбало 2022 року. Так, сам Бондаренко став власником фургона Volkswagen Crafter 2012 року випуску та шести Chevrolet Aveo різних років випуску. Дружина мера Черкас отримала у власність Lexus LX 570 2021 року, Mercedes-Benz S 350 CDI 2015 року та Lexus LX 570 2012 року. Останньою машиною могли користуватись Бондаренко та діти подружжя.

Раніше мер Черкас мав у власності авто ВАЗ 210990−20 2007 року, а його дружина – авто Mazda 3 2007 року.

Окрім того, 2022 року Бондаренко отримав у спадок один об'єкт рухомого майна. Він також вказав у декларації, що подарував дружині неназваний транспортний засіб вартістю 1,4 млн грн.

Авто мера Дніпра Бориса Філатова

Міський Дніпра Борис Філатов разом з дружиною володіє вісьмома автомобілями. Зокрема, чиновник є власником таких авто (серед них є і раритетні екземпляри): люксовий Mercedes S600L 2012 року, Jaguar XJS Convert 1989 року; Mercedes-Benz 200 1969 року; Dodge RAM 2008 року; РАФ 22031 1988 року.

Філатов також задекларував два мотоцикла – Triumph Scrambler 2006 року та Honda XR250 1999 року.

У власності дружини Філатова – ще три автто – виключно від Porsche: Porsche Panamera 2012 року; Porsche Cayenne 2008 року; Porsche Carrera 911 2007 року.

А ще мер Дніпра задекларував вертоліт Eurocopter AS350B2 2007 року випуску, який наразі коштує близько 1,5 млн дол.

Борис Філатов у салоні вертольота / Фото з відкритих джерел

Читайте провідні новини дня:

Авто мера Сум Олександра Лисенка

Мер Сум Олександр Лисенко, підозрюваний у хабарництві та відсторонений зараз від посади, задекларував шість вантажівок: з них п’ять – ГАЗ та один – БАЗ.

Авто голови Вінницької ОВА Сергія Борзова

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов задекларував чотири автомобілі. Одне з авто – Mercedes-Benz Vito 114 2016 року – придбав у січні 2022 року. Борзов також був власником машин BMW 520 2016 року, Toyota RAV 4 2014 року та ИЖ 27151−01 1992 року.

Авто мера Луцька Ігоря Поліщука

Мер Луцька Ігор Поліщук вказав, що не мав власного авто, однак задекларував чотири машини своїх родичів. Зокрема, міський голова вказав Volkswagen Polo 2015 року, що належить матері, Volkswagen Touareg 2012 року та BMW 745D 2008 року, що належить вітчиму, а також Audi A8 2015 року, яким може користуватися рідний брат Поліщука від вересня 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки заробляють урядовці України, згідно з деклараціями міністрів.

Читайте також: