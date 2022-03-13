На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання: системи охолодження знову запрацювали

На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання: системи охолодження знову запрацювали

Над відновленням електропостачання працювали українські атомники та електрики.

На Чорнобильській атомній електростанції фахівців НЕК "Укренерго" відновили електропостачання. Відтепер системи охолодження знову працюватимуть у штатному режимі

Про це повідомляє Енергоатом з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

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"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі", — підкреслює Галущенко.

За його словами, тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, а не від резервного живлення.

Галущенко наголошує, що ЧАЕС — це об’єкт української енергетики, і Україні не потрібна жодна допомога для забезпечення чи відновлення електропостачання на наші об’єкти.

Міністр енергетики вкотре звернувся до міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ із закликом допомогти Україні захистити ядерні об’єкти.

"Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", — наголосив Галущенко.

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