У Карпатах тримається мороз: яка ситуація на горі Піп Іван

Гора Піп Іван 23 березня / © Гірські рятувальники Прикарпаття

Реклама

Гірські рятувальники Прикарпаття оприлюднили дані про погодні умови на одній із найвищих вершин українських Карпат.

Станом на ранок понеділка, 23 березня, на горі Піп Іван Чорногірський зберігається зимовий характер погоди. Як зазначили Гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook, температура повітря -6°С; вітер східний, 5 м/с; видимість обмежена (хмарно).

Рятувальники зазначають, що попри календарну весну, високогір’я залишається зоною підвищеної небезпеки. Поєднання морозу та вітру значно підвищує ризик переохолодження, а хмарність ускладнює орієнтування на місцевості.

Реклама

Плануючи вихід у високогір’я, обов’язково перевіряйте прогноз лавинної небезпеки, майте з собою відповідне спорядження та зареєструйте свій маршрут у гірській пошуково-рятувальній службі.

Нагадаємо, синоптики прогнозують дуже контрастну погоду в Україні 23-29 березня. На початку тижня українцям в усіх регіонах обіцяють сонячні і досить теплі дні, коли повітря подекуди прогріється до +16 градусів. Але наприкінці тижня на заході передбачають опади навіть із мокрим снігом.