На Чорному морі ворог створює ілюзію ймовірності висадки десанту - оперативне командування "Південь"

В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1».
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Корабельне угруповання не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами.
- На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту.
«Зважайте на підступність ворога, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, утримайтеся від гучних розваг з феєрверками та голосним дрифтінгом, не наражайте себе на небезпеку у пляжній зоні та в інформаційному просторі. Свідомі та мудрі, відважні і гідні захисники України варті Перемоги!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов говорить, що останнім часом Росія погрожує не лише Україні, а й деяким європейським державам. Однак він підкреслив, що це лише погрози і ніяких активних дій Російська Федерація робити не буде.
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