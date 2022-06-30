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На Чорному морі ворог створює ілюзію ймовірності висадки десанту - оперативне командування "Південь"

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На Чорному морі ворог створює ілюзію ймовірності висадки десанту - оперативне командування "Південь"

Фото: УНІАН

В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1».

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Корабельне угруповання  не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами.
  • На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту.

«Зважайте на підступність ворога, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, утримайтеся  від  гучних розваг з феєрверками та голосним дрифтінгом, не наражайте себе на небезпеку у пляжній зоні та в інформаційному просторі. Свідомі та мудрі, відважні і гідні захисники України  варті Перемоги!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов говорить, що останнім часом Росія погрожує не лише Україні, а й деяким європейським державам. Однак він підкреслив, що це лише погрози і ніяких активних дій Російська Федерація робити не буде.  

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