На човнах возили за кордон: у двох областях України викрили ділків, які допомагали тікати від мобілізації

У Полтавській та Закарпатській області викрили чотирьох зловмисників, які за 4500 доларів переправляли ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, у Полтавській області двоє зловмисників підшукували ухилянтів, які хотіли втекти за кордон. Коштувала ця "послуга" 4500 доларів. Для того, щоб отримати "вхідний квиток", чоловіки платили завдаток і тоді їх відправляли до Мукачева Закарпатської області. Там вони могли прожити від трьох днів до двох тижнів.

"Після узгодження усіх домовленостей і отримання другого грошового траншу зловмисники доставляли ухилянтів до місця незаконного перетину кордону, де через річку, на човнах, переправляли їх до Румунії", - йдеться у повідомленні.

6 серпня правоохоронці затримали двох ділків разом із шістьома ухилянтами. Також поліція на Полтавщині затримала ще двох організаторів схеми.

"В автомобілях знаходилися шестеро чоловіків, які намагались виїхати за межі України. Загалом вони встигли передати зловмисникам 30 000 доларів США. Цього ж дня на території Полтавської області правоохоронці затримали ще двох членів злочинної групи, причетних до ведення "бізнесу", - зазначили у ДСР Нацполіції.

Наразі ділкам оголосили підозру.

Нагадаємо, в Одеській області група осіб незаконного переправляла за кордон ухилянтів за підробленими документами.

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