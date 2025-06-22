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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На даху вагона-цистерни 13-річний підліток отримав важку травму: фото

Хлопця госпіталізували з місця нещасного випадку у вкрай важкому стані.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Вагон-цистерна у Гнівані

Вагон-цистерна у Гнівані / © Національна поліція Вінницької області

У місті Гнівані Вінницької області 13-річний підліток внаслідок ураження електричним струмом отримав термічні опіки.

Про це повідомили у ДСНС України та в поліції Вінницької області.

Нещасний випадок стався увечері в суботу, 21 червня. Про інцидент повідомив поліцію та рятувальників працівник залізничної станції.

На момент прибуття рятувальників дитина перебувала на землі між коліями.

Ртяувальники на місці нещасного випадку / © ДСНС

Ртяувальники на місці нещасного випадку / © ДСНС

Попередньо встановлено, що хлопчик 13 років виліз на вагон-цистерну потяга, що не рухався, та вхопився за високовольтну лінію, в результаті чого отримав опіки.

Бійці ДСНС разом із поліцейськими дістали підлітка та передали його бригаді «швидкої».

13-річного хлопця передали медикам / © ДСНС

13-річного хлопця передали медикам / © ДСНС

Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні.

Зараз дитині надається необхідна медична допомога.

Поліція встановлює усі обставини цієї події.

Нагадаємо, нещодавно у місті Бахмачі на Чернігівщині двоє 12-річних хлопців отримали ураження струмом на даху вантажного потяга.

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