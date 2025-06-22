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На даху вагона-цистерни 13-річний підліток отримав важку травму: фото
Хлопця госпіталізували з місця нещасного випадку у вкрай важкому стані.
У місті Гнівані Вінницької області 13-річний підліток внаслідок ураження електричним струмом отримав термічні опіки.
Про це повідомили у ДСНС України та в поліції Вінницької області.
Нещасний випадок стався увечері в суботу, 21 червня. Про інцидент повідомив поліцію та рятувальників працівник залізничної станції.
На момент прибуття рятувальників дитина перебувала на землі між коліями.
Попередньо встановлено, що хлопчик 13 років виліз на вагон-цистерну потяга, що не рухався, та вхопився за високовольтну лінію, в результаті чого отримав опіки.
Бійці ДСНС разом із поліцейськими дістали підлітка та передали його бригаді «швидкої».
Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні.
Зараз дитині надається необхідна медична допомога.
Поліція встановлює усі обставини цієї події.
Нагадаємо, нещодавно у місті Бахмачі на Чернігівщині двоє 12-річних хлопців отримали ураження струмом на даху вантажного потяга.