На даху вагона-цистерни 13-річний підліток отримав важку травму: фото

Вагон-цистерна у Гнівані / © Національна поліція Вінницької області

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У місті Гнівані Вінницької області 13-річний підліток внаслідок ураження електричним струмом отримав термічні опіки.

Про це повідомили у ДСНС України та в поліції Вінницької області.

Нещасний випадок стався увечері в суботу, 21 червня. Про інцидент повідомив поліцію та рятувальників працівник залізничної станції.

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На момент прибуття рятувальників дитина перебувала на землі між коліями.

Ртяувальники на місці нещасного випадку / © ДСНС

Попередньо встановлено, що хлопчик 13 років виліз на вагон-цистерну потяга, що не рухався, та вхопився за високовольтну лінію, в результаті чого отримав опіки.

Бійці ДСНС разом із поліцейськими дістали підлітка та передали його бригаді «швидкої».

13-річного хлопця передали медикам / © ДСНС

Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні.

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Зараз дитині надається необхідна медична допомога.

Поліція встановлює усі обставини цієї події.

Нагадаємо, нещодавно у місті Бахмачі на Чернігівщині двоє 12-річних хлопців отримали ураження струмом на даху вантажного потяга.